Feriti alle gambe e alle braccia in un agguato avvenuto a Giarre. Le vittime, che non sono in gravi condizioni, sono il 26enne Giuseppe Viscuso e il 33enne Amedeo Puglisi. A svelare i nomi il sito Gazzettinonline. Secondo quanto si apprende in queste ore, la sparatoria è avvenuta intorno alle 21 di ieri sera in via Giarre Nunziata, non distante dal territorio di Mascali.