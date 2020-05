Una casa a Misterbianco come centrale operativa dello spaccio, fornitori calabresi e palermitani, un gruppo in cui ogni componente ha un ruolo ben preciso e acquirenti da diverse zone della Sicilia. È questo il quadro emerso dall'indagine Consegna a domicilio della guardia di finanza di Catania che ha portato all'arresto di undici persone (dieci in carcere e una ai domiciliari) indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (principalmente cocaina e marijuana) e alla perpetrazione di furti aggravati anche in abitazioni.

Una casa a Misterbianco come centrale operativa dello spaccio, fornitori calabresi e palermitani, un gruppo in cui ogni componente ha un ruolo ben preciso e acquirenti da diverse zone della Sicilia. È questo il quadro emerso dall'indagine Consegna a domicilio della guardia di finanza di Catania che ha portato all'arresto di undici persone (dieci in carcere e una ai domiciliari) indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (principalmente cocaina e marijuana) e alla perpetrazione di furti aggravati anche in abitazioni.

Il sodalizio criminale ruota intorno alla figura di Carmelo Russo (classe 1955) detto Turazzo. Sarebbe stata la sua la casa di Misterbianco usata come base logistica per la compravendita all'ingrosso e al dettaglio della droga e sede di incontri con pregiudicati e soggetti sottoposti a provvedimenti di sorveglianza speciale. Russo e il fratello Mario (classe 1972) - quest’ultimo già condannato per la sua appartenenza al clan mafioso dei Cursoti Milanesi - avrebbero mantenuto costanti relazioni con i fornitori (palermitani e calabresi) e con gli acquirenti (da Messina, Siracusa, Motta Sant’Anastasia nel Catanese e da Portopalo di Capopassero, nel Siracusano).

Loro collaboratori sarebbero stati Filadelfo Innao (classe 1957) e Cirino Giannetto (classe 1971) come addetti alla cassa comune del gruppo criminale e, quando necessario, anche nel ruolo di corrieri dello stupefacente; Emanuele Pavone (classe 1966) che si sarebbe occupato della fase di approvvigionamento degli stupefacenti e della vendita nel territorio messinese; Antonio Bevilacqua (classe 1974) e Antonio Pelle (classe 1986), entrambi reggini, sarebbero stati i fornitori stabili di cocaina della formazione criminale catanese.

Carmelo Russo, detto Turazzo Mario Russo Filadelfo Innao Cirino Giannetto Emanuele Pavone Antonio Bevilacqua Antonio Pelle Vito Danilo Caputo Alfio Stancapiano Pio Giuseppe Scardaci Carmelo Motta

Intercettazioni telefoniche e ambientali hanno permesso alle fiamme gialle di procedere all'esecuzione di cinque arresti in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti e furto in abitazione e al sequestro di 4,5 chili di marijuana . Nello specifico, l’indagine dei finanzieri del Gico di Catania è nata come sviluppo di un precedente procedimento penale che, nel gennaio 2016, aveva portato all’arresto in flagranza di reato di due persone trovate in possesso di cocaina e eroina, destinate a essere acquistate proprio dal sodalizio criminale.

Nel proseguo delle attività, i finanzieri hanno anche individuato un'altra associazione che, oltre a spacciare stupefacenti, si sarebbe specializzata in furti in abitazione e in esercizi commerciali con spaccata. A capo del gruppo ci sarebbero stati Vito Danilo Caputo (classe1989) e Pio Giuseppe Scardaci (classe 1986), insieme a loro avrebbero agito anche Alfio Stancapiano (classe 1994) e Carmelo Motta (classe 1985). I primi tre sono stati portati in carcere, il quarto ai domiciliari.

Nello specifico, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati avrebbero agito secondo un collaudato metodo: dopo essersi impossessati delle chiavi dell’abitazione che il malcapitato lasciava incustodite in macchina - senza lasciare evidenti segni di effrazione -, si sarebbero poi recati nell’appartamento della vittima e avrebbero agito indisturbati. Tra i colpi messi a segno da gruppo criminale sono stati ricostruiti il furto di una Fiat Bravo a Lentini (in provincia di Siracusa); auto che poi sarebbe stata usata contro la vetrina di un negozio nel capoluogo aretuseo per impossessarsi di oltre 500 capi di abbigliamento del valore di circa 25mila euro .

La stessa squadra avrebbe messo a segno anche il furto in un’abitazione di Belpasso (in provincia di Catania) riuscendo a portare via un bottino di gioielli dal valore di circa 1.500 euro e il furto in un appartamento a Cefalù (in provincia di Palermo) di gioielli e denaro contante per circa 80mila euro. Questi ultimi recuperati dalla guardia di finanza di Catania in occasione dell’arresto in flagranza di reato dei due responsabili.