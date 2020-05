Villa al mare (di altri) diventa serra di marijuana

Nella mattinata di ieri le volanti a seguito di segnalazione su linea d’emergenza 112 per un furto consumato in abitazione, quella che doveva apparire una semplice constatazione di reato presso una casa vacanze sita in contrada Vaccarizzo, si è tradotta nel ritrovamento di ben 39 piantine di marijuana, coltivate con strumenti di riscaldamento delle temperature e lampade surriscaldanti.