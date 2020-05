«Lo Stato ci vuole morti, ma io morirò da imprenditore libero» . Non è soltanto un grido di allarme, ma è anche il titolo della manifestazione che stamane a piazza Università ha unito negozianti , imprenditori , pubblici esercenti e gestori di lidi di Catania e provincia . All’indomani della ripartenza dopo la chiusura dovuta al Covid-19, professionisti e commercianti si ritrovano a fare i conti con incertezze sul futuro e problemi burocratici per accedere agli ammortizzatori sociali messi a disposizione dal governo di Giuseppe Conte.

«Lo Stato ci vuole morti, ma io morirò da imprenditore libero». Non è soltanto un grido di allarme, ma è anche il titolo della manifestazione che stamane a piazza Università ha unito negozianti, imprenditori, pubblici esercenti e gestori di lidi di Catania e provincia. All’indomani della ripartenza dopo la chiusura dovuta al Covid-19, professionisti e commercianti si ritrovano a fare i conti con incertezze sul futuro e problemi burocratici per accedere agli ammortizzatori sociali messi a disposizione dal governo di Giuseppe Conte.

Alla protesta hanno partecipato circa duecento persone che, sedute a due metri di distanza l’uno dall’altro, hanno occupato la piazza in silenzio. Ogni manifestante ha esposto un simbolo della propria categoria di appartenenza: chi con una maglietta da bagnino, altri con un piccolo ombrellone o con una giacca da cucina. L’iniziativa è durata quindici minuti e ha visto pure la partecipazione di Confcommercio Catania, Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Catania (Fipe) e Sib (Sindacato italiano balneari).

«Oggi abbiamo voluto mostrare chiaramente tutti i danni che il governo ha causato ai nostri comparti. Ieri in molti sono ripartiti tra mille difficoltà e incertezze su come intervenire alla luce delle misure anti-contagio - afferma il presidente regionale di Fipe e vicepresidente di Confindustria Dario Pistorio -. Abbiamo cercato di coinvolgere tutta l’area metropolitana di Catania, ma vogliamo sensibilizzare tutta la Sicilia e il Sud Italia affinché le nostre istanze arrivino a Roma». Alla protesta le associazioni hanno affiancato pure delle proposte, specie sul fronte della fiscalità e sull’agevolazione al credito. «Il credito di 25mila euro messo a disposizione dal governo attraverso le banche non basta - continua Pistorio -, ma soprattutto non possiamo fare i conti con la lunghissima burocrazia per avere questi finanziamenti. Circa il settanta per cento delle imprese non ha ancora percepito un euro».

Sui possibili interventi sul fronte fiscale, Pistorio, a nome dei partecipanti, chiede uno sgravio delle tasse sulla retribuzione dei dipendenti: «Non vogliamo licenziare nessuno - sottolinea -. Sarebbe più efficace uno sgravio dei contributi sullo stipendio dei dipendenti per almeno un anno. Inoltre chiediamo pure di sospendere per un anno i contributi versati dagli imprenditori, per poi versarli alla fine dei nostri anni di servizio, prima di andare in pensione. Bisogna intervenire subito».

L’istanza adesso è arrivata al primo cittadino di Catania Salvo Pogliese. Toni meno duri nei confronti della Regione Siciliana. «Dobbiamo ammettere che siamo stati la prima regione d’Italia a istituire il protocollo sanità per i pubblici servizi. Certo, alcune linee guida devono essere un tantino più chiare, ma si è fatto un buon lavoro - conclude Pistorio - Non sappiamo se ci saranno altre iniziative come questa, ma crediamo fermamente nelle nostre istanze. Chiediamo un aiuto del governo senza incidere sulle casse dello Stato».