Donate alla scuola di Medicina mascherine chirurgiche

Su iniziativa dell'Associazione "La Finestra - Liberi di scegliere" supportata da Fiona Wei e grazie all’ interessamento degli studenti rappresentanti Sabryna d’ Amico e Carmelo Fiume sono state donate alla Scuola di Medicina 160 mascherine chirurgiche che ci sono state recapitate ieri via Hong Kong. Altre 180 dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Vorremmo destinarle ai pazienti al momento della dimissione o per visite ambulatoriali , qualora ne fossero sprovvisti. Grazie ancora ai rappresentanti degli studenti e all'associazione "La Finestra" per il bel gesto di vicinanza e solidarietà. Il Presidente della Scuola prof. Pietro Castellino.