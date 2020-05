Aveva 23 anni il giovane deceduto ieri sera a Maniace , poco dopo le 22, dopo un incidente stradale verificatosi lungo corso Margherito . La vittima al momento del sinistro viaggiava a bordo di una Alfa Romeo 147 di colore nero. Non è ancora del tutto chiaro se si tratta di un incidente stradale autonomo. Da quanto accertato il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un palo in cemento dell’Enel, abbattendolo. L’auto si è capovolta.

Aveva 23 anni il giovane deceduto ieri sera a Maniace, poco dopo le 22, dopo un incidente stradale verificatosi lungo corso Margherito. La vittima al momento del sinistro viaggiava a bordo di una Alfa Romeo 147 di colore nero. Non è ancora del tutto chiaro se si tratta di un incidente stradale autonomo. Da quanto accertato il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un palo in cemento dell’Enel, abbattendolo. L’auto si è capovolta.

Il forte boato provocato dal sinistro ha attirato l’attenzione dei residenti che sono scesi in strada a prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti inizialmente i pompieri del distaccamento di Randazzo e, successivamente, a dare supporto anche quelli di Adrano. Presenti anche due ambulanze del 118. Per il giovane non c’è stato nulla da fare e sarebbe morto sul colpo.

Difficili le operazioni per estrarre il corpo dalle lamiere. Solo prima delle 3 del mattino si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza della zona. La salma è stata condotta al cimitero, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ad indagare sulle cause dell’incidente i carabinieri della compagnia di Randazzo e della stazione locale.