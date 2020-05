Soggiogata dal suo convivente e costretta a interrompere ogni rapporto con i propri cari. A chiedere l'aiuto alla questura etnea è stata la madre della vittima, telefonando da un'altra provincia. Ai poliziotti la donna ha riferito che, da diversi giorni, aveva perso i contatti con la figlia che da qualche mese era andata a convivere con un uomo a Catania.

Nella segnalazione fatta agli agenti, la donna ha aggiunto anche che la figlia si trovava in pericolo perché psicologicamente soggiogata dal suo convivente. Sono stati i poliziotti a chiamare la vittima al cellulare per informarla che la stavano cercando per aiutarla.

Approfittando di una momentanea distrazione del convivente, la donna è riuscita a fuggire dall'appartamento e a raggiungere gli uffici di polizia dove ha raccontato di un controllo ossessivo da parte del compagno. La vittima adesso è stata messa in sicurezza e le attività di indagini sono ancora in corso.