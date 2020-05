Ennesimo rogo di auto nel centro storico di Caltagirone. Situazione che perdura da tempo e che sta mettendo a dura la prova sia le forze dell’ordine, che non riescono a risalire agli autori, che gli stessi cittadini. In meno di quattro mesi i mezzi distrutti sono circa 40. Su questi fatti stanno lavorando in modo costante sia i carabinieri della compagnia locale che i poliziotti del commissariato. Gli ultimi incendi in ordine cronologico si sono verificati all'alba di oggi, poco prima delle 03.30, e quasi in contemporanea.

Tre le auto danneggiate dal fuoco: le autovetture si trovavano in sosta in due distinte arteria: via Maria Santissima del Ponte e via Pusterna. Nella prima strada le fiamme hanno danneggiato la parte anteriore di una Nissan Micra. Nelle seconda i roghi hanno distrutto le parti anteriori di una Dacia Sandero e di una Lancia Y. Da premettere che queste ultime due auto era distanti diversi metri. Pompieri del locale distaccamento hanno lavorato per oltre un'ora prima di bonificare l’intera area. Nessun innesco è stato ritrovato me è decisamente strano che tre incendi si siano sviluppati in modo quasi simultaneo.

Al vaglio degli inquirenti le registrazioni delle telecamere del sistema di video sorveglianza presenti in città. Nei giorni scorsi a Catania si è tenuta la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza. Appuntamento a cui ha partecipato il sindaco Gino Ioppolo. Al termine dell’incontro è stata disposta l'intensificazione dell'attività di vigilanza.

Altro incendio di probabile matrice dolosa ad Adrano. In fiamme un camion dei panini parcheggiato in una piazzola di sosta della strada statale 284 al chilometro 25, nei pressi di contrada Ruvolita. Il rogo si è sviluppato intorno alle 2 del mattino; sul posto per spegnere l’incendio i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano e le volanti del locale commissariato. Dalle indagini è emerso che il camion era fermo nella piazzola da almeno tre giorni e senza batteria di alimentazione. Sul fatto la polizia ha avviato le indagini anche per risalire al proprietario dell’automezzo.