Pentole vuote a simboleggiare il fatto di non avere più cosa mettere a tavola e megafoni in mano per fare sentire il proprio grido di rabbia e disperazione . Così, questa mattina, decine di famiglie si sono date appuntamento - pur rispettando le distanze sociali previste per contenere i contagi del nuovo coronavirus - per protestare sotto la sede dell' assessorato ai Servizi sociali del Comune di Catania, in via Dusmet. « Io sono qui perché ho fame », è la scritta fatta con un pennarello nero sui fogli che molti tengono in bella mostra davanti al petto. Sono soprattutto le persone escluse dagli aiuti , come per esempio i buoni spesa , che avrebbero dovuto garantire un minimo sostegno in questo periodo di estrema difficoltà legata alla pandemia da Covid-19 .

«È soprattutto nei momenti di grande difficoltà che le istituzioni devono più che mai aprirsi alla città. Rifiutarsi di ascoltare le esigenze dei cittadini è un atto grave», dichiarano i volontari dal Comitato reddito-casa-lavoro che, in questo periodo, hanno assistito in vari modi le famiglie per cui l'emergenza sanitaria si è presto trasformata anche in emergenza economica e sociale. Nelle scorse settimane, più volte era stato chiesto un incontro all'assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Lombardo. Finora, però, le porte di via Dusmet sono rimaste chiuse. «Chi non muore di Covid, muore di fame». Questo era stato il messaggio chiaro lanciato come grido dall'allarme da cittadini rimasti senza sostegni economici.

Dopo la via crucis per i buoni spesa e la ricerca di un pin che avevano rallentato lo sblocco di alcune pratiche, ci sono persone rimaste comunque esclude da ogni tipo di sussidio. È il caso degli idonei non beneficiari. C'erano anche loro oggi a manifestare in via Dusmet. «Avrei diritto ad avere aiuto, ma alla fine non lo riceverò - fa notare Elena amareggiata - Hanno chiaro che stiamo morendo di fame, ma nemmeno rispondono al telefono. È una vergogna!». Tanto che, giorni fa, gli attivisti erano andati a posizionare davanti al portone un telefono gigante. «Sappiamo che ogni Comune ha ampi margini di manovra sulla gestione dei fondi destinati a questi aiuti - afferma Simone Di Stefano del comitato - e pertanto non possiamo che chiedere delle modifiche, come già successo in altre città».