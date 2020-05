Passa la notte a casa del fidanzato ma finge di essere stata rapita . Una 16enne di Castel di Judica è stata denunciata dai carabinieri per simulazione di reato . Ai genitori aveva raccontato che avrebbe dormito a casa di un'amica e aveva anche mandato loro una foto dell'abitazione per rassicurarli.

Un'immagine che, però, non è bastata. E infatti intorno a mezzanotte e mezza, i genitori si sono presentati davanti casa dell'amica e hanno scoperto che la figlia non era lì. Spaventati e preoccupati sono andati alla caserma dei carabinieri a chiedere aiuto per rintracciare la figlia. La ragazza, intanto probabilmente avvisata da qualcuno, è rientrata e ha poi raccontato ai militari di essere stata rapita da tre uomini che, a forza, l’avevano caricata su una macchina.

Un’avventurosa storiella a cui, però, i militari non hanno creduto fino in fondo. È bastata qualche domanda in più e l'intenzione di visionare le telecamere di videosorveglianza per fare scoppiare la ragazza in lacrime e farle confessare la verità. Una temporanea fuitina per soddisfare il desiderio di incontrare il suo ragazzo senza le restrizioni imposte dai genitori.