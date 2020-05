Un 33enne - S. P. - con precedenti per spaccio di droga questa mattina è stato ferito con un colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra mentre si trovava davanti alla sua abitazione, in via Capo Passero nel quartiere San Giovanni Galermo, a Catania. A portare l'uomo nel pronto soccorso dell' ospedale Policlinico sono stati i suoi familiari. Il 33enne è stato medicato e le sue condizioni di salute sono buone.

Un 33enne - S. P. - con precedenti per spaccio di droga questa mattina è stato ferito con un colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra mentre si trovava davanti alla sua abitazione, in via Capo Passero nel quartiere San Giovanni Galermo, a Catania. A portare l'uomo nel pronto soccorso dell'ospedale Policlinico sono stati i suoi familiari. Il 33enne è stato medicato e le sue condizioni di salute sono buone.

È stato S. P. a ricostruire agli agenti della squadra mobile della questura la dinamica di quanto avvenuto. Stando al suo racconto, il commando sarebbe stato composto da quattro persone - tutte a volto coperto - a bordo di due scooter. Gli spari sarebbero stati diversi, ma uno solo lo avrebbe raggiunto a una gamba. Sul posto, sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per i rilievi.

All'ora di pranzo, prima delle 13, in quella striscia di strada pubblica racchiusa tra due schiere di palazzoni incastrati uno all'altro - dove nemmeno il coronavirus aveva bloccato gli affari della droga e alcuni pusher si erano organizzati con mascherine e guanti - tutto sembra essere tornato alla normalità, anche lo spaccio. C'è un camioncino che vende i formaggi; diversi gruppetti di giovani appollaiati su motorini, parcheggiati davanti ai portoni, tengono in mano delle buste. «Ou 'mbare», urlano alcuni affacciati ai balconi decorati con i panni stesi per attirare l'attenzione e segnalare la loro presenza.