Sono molte le mani alzate in piazza Vincenzo Bellini, a Catania, nel giorno della mobilitazione nazionale delle lavoratrici e lavoratori del mondo dello spettacolo. Libri, scarpe di danza, nasi da clown, cartelloni. In tanti si sono mobilitati, tutti con la mascherina e rispettando le distanze sociali che il momento impone. Qualcuno tiene in alto un microfono , qualcun altro un elmetto, altri ancora attrezzi da lavoro. In piazza c'è anche tutto il dietro le quinte che, di solito, non va in scena.

Adesso la prospettiva è quello di uno stato di agitazione permanente. «Da ora in poi, continueremo a ripetere che vogliamo essere convocati a un tavolo di confronto tecnico- istituzionale per avere un dialogo, per chiedere di decidere noi stessi sul nostro settore - spiega a MeridioNews Rosario Calvagna, che rappresenta i tecnici siciliani dello spettacolo - Spesso, chi prende le decisioni non conosce davvero il nostro mondo, e dovremmo essere noi i primi a essere interpellati per trovare un accordo tra i nostri bisogni e le loro possibilità». La manifestazione era inizialmente stata annunciata solo a Palermo e, invece, «la Sicilia è stata l'unica regione ad avere due piazze - afferma - perché ci tenevamo a dare un segnale forte anche davanti al nostro teatro Bellini».

L'obiettivo della manifestazione, che si è tenuta oggi pomeriggio contemporaneamente in dodici diversi capoluoghi di provincia di tutta Italia, è fare in modo che venga ascoltata la richiesta dei lavoratori dello spettacolo di «partecipare attivamente ai progetti di ripartenza del nostro settore e che le istituzioni ascoltino i nostri bisogni», continua Calvagna. Tra le prime voci c'è, per esempio, quella del reddito di continuità «magari prendendo spunto dal modello contributivo e retributivo francese, che non vede il mondo dello spettacolo solo come un’azienda ma anche come cultura. Ed è così che va trattato - sottolinea - senza logica del profitto e dell’industria, ma per dare più cultura alla popolazione». Uno degli slogan della protesta - che è diventato anche un hashtag - è, infatti, #nondistanziaremastanziare.