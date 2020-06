Ricettazione, raccolta e smaltimento illecito di rifiuti. Sono questi i reati contestati a Angelo Gulisano (29 anni), a Salvatore Gulisano (46 anni) - entrambi di Paternò - e al 55enne catanese Orazio Puglisi. Tutti e tre sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Biancavilla.

Mentre stavano percorrendo contrada Erbe Bianche, l’attenzione dei militari è stata attirata dall’inconfondibile ronzio di taglio metallico di una smerigliatrice. Una zona rurale in cui quel rumore ha destato sospetti. In un’area al confine con il comune di Adrano, dopo avere scavalcato una recinzione a delimitazione della proprietà, i carabinieri hanno notato la presenza di tre uomini intenti a lavorare su alcuni telai di auto. I tre hanno provato a scappare ma sono stati bloccati e ammanettati dai militari.

Nell'area sono stati ritrovati il telaio di una Fiat Grande Punto rubata a Misterbianco e il cruscotto una Fiat 500 rubata a Catania. Di quest'ultima vettura il furto era stato denunciato dai proprietari lo scorso 25 maggio. I militari hanno trovato anche un’Alfa Romeo Giulietta priva di dati identificativi, tre motori di auto e vari strumenti per l’effrazione e per lo smontaggio di parti meccaniche che, private dei contrassegni alfanumerici per la loro identificazione, consentivano la rivendita del singolo componente oppure dell’intera auto mediante alterazione del numero di telaio.

Per svolgere le proprie attività, i tre uomini - vecchie conoscenze dei carabinieri per reati contro il patrimonio - avrebbero utilizzato un furgone Fiat Ducato preso in noleggio e rinvenuto sul posto. Il terreno era stato inoltre adibito a discarica: carcasse e motori senza telaio, una grande quantità di rifiuti speciali tra i quali scarti di provenienza edile e materiale ferroso. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.