Un motociclista ha perso la vita in un incidente autonomo sull'autostrada A18 diramazione Catania in corrispondenza della galleria Canalicchio, in direzione nord (San Gregorio).

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. Stando a quanto ricostruito fino, la vittima sarebbe finita fuori strada mentre si trovava in sella alla sua moto per cause che sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e anche le squadre dell'Anas. Al momento, è stata chiusa al traffico la corsia di sorpasso.