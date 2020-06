Una spedizione punitiva nei confronti di marito, moglie e figlio minorenne da parte di un gruppo composto da sette persone con l'obiettivo di ottenere l'immediata disponibilità di un immobile nel quartiere San Cristoforo che era stato concesso in comodato d'uso alle vittime.

Ad allertare la polizia è stata una telefonata sulla linea d'emergenza. Giunti sul posto, gli agenti di alcune volanti hanno ascoltato il racconto delle vittime che hanno riferito di avere subito un'aggressione da un gruppo di persone. Di queste, due sono state identificate direttamente sul posto: si tratta del pregiudicato Giovanni Indelicato (classe 1988) e sua madre Rita Puglisi (classe 1971).

Con l'intenzione di rivendicare l’occupazione arbitraria dell'immobile, il gruppo avrebbe fatto irruzione all’interno dell’appartamento e picchiato selvaggiamente i tre componenti del nucleo familiare, tra cui il figlio minorenne. Portati al pronto soccorso dal personale del 118, i medici hanno stabilito una prognosi di dieci giorni per i due coniugi e di cinque giorni per il figlio. Giovanni Indelicato e Rita Puglisi sono stati arrestati per i reati di lesioni personali aggravate e violazione di domicilio, in concorso con persone ancora ignote.