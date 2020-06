Precisazioni Cgil dopo l'articolo di MeridioNews

La Cgil di Catania è fatta di donne e uomini che dedicano la propria vita, spesso l'intera vita, a fianco dei lavoratori. Sindacato e partiti non sono la stessa cosa, anche se spesso si intersecano in medesimi percorsi. La Cgil però non può sostenere alcun candidato, né lo farà mai; possono invece farlo le singole persone, a titolo personale come è giusto e normale che sia in un contesto democratico.



In riferimento all' operazione Malpassu, e al coinvolgimento indiretto di Angelo Villari, già segretario della Cgil ma non indagato, questa confederazione continua ad avere fiducia nella magistratura, oggi più che mai. Ma respinge ogni eventuale illazione legata alle attività sindacali che sono totalmente estranee a meccanismi di raccolta voti ed eventuali distorsioni da essi potenzialmente derivanti.