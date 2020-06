Un 17enne di Paternò è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto uno dei responsabili della rapina ai danni di una farmacia in via Vittorio Emanuele, avvenuta nel tardo pomeriggio dello scorso 16 aprile.

Intorno alle 19.20 in due entrano nell’esercizio commerciale con il volto coperto. Uno rimane a guardia dell’ingresso; l’altro, armato di un coltello lungo circa 25 centimetri, minaccia il responsabile intimandogli di consegnargli i soldi in cassa (solo 50 euro). Il complice di vedetta, insoddisfatto dello scarso bottino, si dirige verso la cassa racimolando anche le monete per un totale di circa 10 euro.

I due sarebbero poi scappati a piedi in direzione di via Costanzo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di identificare il minorenne. In particolare, il riconoscimento del minorenne è stato reso possibile dalla frequenza con cui «lo specialista» - così lo definiscono i militari - compiva i suoi raid: sarebbe stato sempre lui, infatti, lo scorso 5 maggio a rendersi protagonista della rapina nel supermercato di piazza Vittorio Veneto. Il minorenne è stato portato nell’istituto penitenziario minorile di Catania Bicocca.