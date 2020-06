Nove beni immobili, due moto, cinque auto, una società di autonoleggio, diversi rapporti finanziari per un valore stimato di circa un milione di euro. Beni sproporzionati rispetto alla capacità dichiarate - a malapena sufficienti per le primarie esigenze di sostentamento dell’intero nucleo familiare - che hanno portato al sequestro a carico di Salvatore Amato (classe 1955) e di Francesco Scuderi (classe 1987), entrambi noti pluripregiudicati e in atto detenuti perché condannati con sentenza definitiva per associazione mafiosa.

Turi Amato è un personaggio storico del clan Santapaola-Ercolano nel quale ha sempre ricoperto ruoli apicali, anche in forza della parentela con la famiglia del boss Nitto, avendone sposato la cugina Grazia Santapaola. Dedito prevalentemente al traffico di stupefacenti e alle estorsioni, è stato a lungo il responsabile del gruppo ottantapalmi, operante nel quartiere San Cristoforo di Catania. Suo genero Francesco, detto U niculittu, è sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno e con diverse condanne definitive anche per traffico di sostanze stupefacenti.

Il tribunale di prevenzione, ritenendo idonei gli elementi investigativi raccolti dal personale del gruppo di lavoro integrato della divisione polizia anticrimine e della squadra mobile della questura di Catania, ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca di nove immobili, tra cui cinque appartamenti allo stesso civico di via Belfiore, due abitazioni in via Vetrano, un appartamento in via Belfiore e un’area urbana in via Ferrera dove, un tempo, sorgeva una stalla; due moto, cinque auto di piccola e media cilindrata, una società di autonoleggio - la Nicu Car srl - e diversi rapporti finanziari, per un valore stimato di circa un milione di euro. «Vengono sottratti - scrivono gli inquirenti - poiché si ha motivo di ritenere rappresentino il frutto di attività illecite commesse nel tempo e ne costituiscono il reimpiego». Arredamento costoso e appariscente negli appartamenti e sette tra carrozze e calessi di pregio in altri locali che sono stati sequestrati.