Nonostante siano passati undici anni dal coro razzista intonato con boccale di birra in mano, il rapporto tra Matteo Salvini e i napoletani non è ancora sui binari giusti.

Stavolta il leader leghista non c'entra direttamente: in un post su Facebook la faccia di Salvini campeggia sopra uno sfondo di case e vulcano per promuovere la visita in Campania prevista per la giornata di oggi. C'è solo un problema: non si tratta del Vesuvio, ma dell'Etna.

L'immagine scelta dal Carroccio riprende il vulcano siciliano dal versante sud. Intanto a cogliere la svista è stato il senatore di Italia Viva Davide Faraone. «L'uomo del Sud, un vulcano di idee per il Mezzogiorno», ha scritto in un post.