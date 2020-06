Palagonia, sequestrata carrozzeria abusiva

I carabinieri della stazione di Palagonia hanno denunciato un 29enne del posto, poiché ritenuto responsabile delle seguenti violazioni in materia ambientale: omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi; attività di gestione di rifiuti non autorizzata; mancata presentazione del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi; combustione illecita di rifiuti; nonché omessa installazione del sistema antincendio e avvio dell’attività lavorativa senza iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane.

I carabinieri della stazione di Palagonia hanno denunciato un 29enne del posto, poiché ritenuto responsabile delle seguenti violazioni in materia ambientale: omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi; attività di gestione di rifiuti non autorizzata; mancata presentazione del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi; combustione illecita di rifiuti; nonché omessa installazione del sistema antincendio e avvio dell’attività lavorativa senza iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane.

Nel corso di preordinati servizi di controllo finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale, i militari hanno appurato che l’interessato, in contrada Caliella, effettuava l’attività di carrozziere nonostante non fosse iscritto all’albo delle imprese artigiane presso la camera di commercio e nonostante non avesse presentato la scia.

Il controllo ha consentito altresì di verificate come il citato smaltisse illecitamente, tramite combustione, rifiuti speciali pericolosi, di fatto omettendo anche la tenuta del registro di carico e scarico di detta tipologia di scarti. L’officina, sottoposta a sequestro per le citate violazioni penali e amministrative, risultava essere altresì sprovvista del sistema antincendio. Per l’uomo, oltre alla segnalazione al sindaco per l’iter di chiusura dell’attività, sono scattate delle sanzioni amministrative pari a 6.000 euro.

(Fonte: comando provinciale dei carabinieri di Catania)