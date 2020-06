« Gli antifa sono merde , negli Usa come in Italia. Spero che Trump abbia il coraggio di trattarli come meritano, facendo sparare ad altezza merda ». Queste le parole usate dal consigliere leghista di Acireale Alessandro Coco in merito alle manifestazioni di protesta che si stanno registrano negli Stati Uniti, dopo la morte di George Floyd , soffocato dal placcaggio di un poliziotto durante le proteste di Minneapolis, nel Minnesota.

«Gli antifa sono merde, negli Usa come in Italia. Spero che Trump abbia il coraggio di trattarli come meritano, facendo sparare ad altezza merda». Queste le parole usate dal consigliere leghista di Acireale Alessandro Coco in merito alle manifestazioni di protesta che si stanno registrano negli Stati Uniti, dopo la morte di George Floyd, soffocato dal placcaggio di un poliziotto durante le proteste di Minneapolis, nel Minnesota.

Un commento che per il diretto interessato sarebbe stato dettato soltanto da un eccesso linguistico. «Capisco che il commento abbia creato indignazione ed è stato fuori luogo - dichiara Coco a MeridioNews - Chiedo scusa, ma ero particolarmente turbato per le violenze che stanno interessando tante persone, compresa una mia cugina che vive a Huston e che avevo sentito al telefono poco prima di scriverlo. Mia cugina - sostiene il commissario locale del Carroccio - se esce di casa rischia di essere stuprata».

Coco oggi siede in consiglio tra le file dell’opposizione. Eletto nel 2018 con la lista civica a sostegno del candidato sindaco Michele Di Re, sconfitto al ballottaggio dall’attuale sindaco Stefano Alì, non ha mai nascosto la sua vicinanza all'estrema destra. Dopo pochi mesi dall'elezione è passato alla corte di Matteo Salvini, che rappresenta in consiglio, ed è molto vicino all’eurodeputata siciliana Annalisa Tardino, che ha sostenuto nella corsa all’europarlamento. «Le rivendicazioni dei neri negli Stati Uniti, come quelle dei bianchi poveri, sono giuste e causato da un sistema liberista che ha creato profonde differenze sociali - prosegue Coco -. Quando ho fatto riferimento agli antifa, non ho pensato agli antifascisti ma agli estremisti che vogliono solo mettere a ferro e fuoco le città, strumentalizzando le proteste. Lo fanno in America, ma abbiamo assistito a questi fatti anche in Italia».

«Anche oggi ci tocca assistere all'ennesimo episodio vergognoso di violenza verbale e di odio sulla rete. Questa volta a pronunciare parole così gravi non è un cittadino qualsiasi bensì il commissario della Lega in città - si legge in una nota del Partito democratico - Il consigliere Coco si lascia andare al suo peggiore repertorio, mostrando la vera natura illiberale del suo pensiero quando auspica che le proteste dei movimenti americani vengano soffocate nel sangue».

L'uscita di Coco fa il paio con altre dichiarazioni che, negli anni scorsi, hanno visto alcuni consiglieri comunali protagonisti di battute discutibili, tanto da far finire Acireale nelle cronache naizonali. Nel 2017, il consigliere Bruno Piro - vicino a Forza Nuova - definì il parlamentare nazionale dem Emanuele Fiano «bastardo ebreo». Due anni prima era stato un altro consigliere, Nino Sorace, a rivolgere frasi sessiste contro la deputata regionale Angela Foti.

«Tutti noi che abbiamo un ruolo pubblico dovremmo stare attenti a misurare le parole e cercare di ricordarci sempre che rappresentiamo le istituzioni», commenta il sindaco Stefano Alì a MeridioNews.