Due milioni per riqualificare Borgo Bonsignore, a Ribera. È il valore dell'appalto pubblicato nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Patto per il Sud dal dipartimento dei Beni culturali, Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Il termine per le domande è il 15 giugno. Ma il Borgo, i cui ultimi lavori risalgono agli anni Cinquanta e Sessanta, aspetta da tempo che qualcuno rivolga lo sguardo alle sue necessità.