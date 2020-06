Tre casi positivi al nuovo coronavirus sono stati individuati tra i lavoratori dello stabilimento catanese della Sibeg, l'imbottigliatore siciliano autorizzato della Coca-Cola. La scoperta è stata fatta attraverso i test sierologici che sono stati effettuati in questi giorni ai dipendenti del sito della zona industriale di Catania.

Tutti e tre i casi emersi sono asintomatici ma hanno comunque fatto scattare lo stato di emergenza e la direzione dell'azienda ha coinvolto le autorità sanitarie competenti. «La salute e la sicurezza delle persone sul luogo di lavoro sono da sempre una priorità per Sibeg», spiega l’amministratore delegato Luca Busi. Nei giorni scorsi, l'azienda ha offerto a tutti i dipendenti il test sierologico per la ricerca degli anticorpi, facendo uno screening a tappeto «per avere un chiaro quadro epidemiologico e gestire prontamente eventuali rischi», spiega Busi.

Sul primo campione - di circa 140 lavoratori - sono emersi tre casi positivi. «Non appena appresa la notizia, giovedì scorso, abbiamo immediatamente evacuato lo stabilimento - fanno sapere da Sibeg - segnalato all’Asp di competenza per effettuare i tamponi, tracciato tutti i contatti avvenuti in azienda e fermato la produzione per attivare tutte le procedure previste dalla legge». Adesso, come riportato da LiveSicilia, sono 15 i lavoratori in quarantena.

I vertici di Sibeg sono in contatto con le autorità sanitarie per monitorare la situazione: «Abbiamo sanificato tutti gli ambienti di lavoro, uffici e locali di produzione (operazione che verrà effettuata ogni settimana) - continua Busi - in questi giorni, verranno eseguiti test sierologici alla restante parte della forza lavoro che non li ha ancora effettuati (un centinaio)».

Dall'azienda assicurano inoltre che i test verranno effettuati ogni settimana per i lavoratori che operano nella produzione; ogni 15 giorni per i dipendenti impiegati nell’area amministrativa e commerciale. «Siamo pronti e preparati per una lunga convivenza con una condizione di endemia - garantisce l'ad di Sibeg - Siamo chiamati al massimo rigore e al massimo sforzo per garantire una priorità assoluta: la salute e la sicurezza dei nostri lavoratori e delle loro famiglie».