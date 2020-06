Tre attività imprenditoriali, due auto e una moto per un valore complessivo di oltre 4,5 milioni di euro è il patrimonio illecito che la guardia di finanza di Catania, su proposta della procura della Repubblica, ha sequestrato a Alessandro Primo Tirendi (classe 1981). «Un soggetto - fanno sapere dalle fiamme gialle - che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose », nello specifico frodi fiscali e contrabbando aggravato per l’illecita commercializzazione di carburante .

Dal 2012 al 2018, Tirendi è stato al centro di indagini condotte dalle procure di Catania, Marsala (Trapani) e Palermo. Oltre a frequentazioni con pregiudicati, Tirendi risulta coinvolto in diverse vicende giudiziarie. Nel 2016, è stato sottoposto agli arresti domiciliari dalla guardia di finanza di Trapani per avere fatto parte di un’ associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di sottrazione di pagamento dell’ accisa sul gasolio da autotrazione.

Nel 2017, nell’operazione Nespola del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, Tirendi è finito di nuovo ai domiciliari, insieme ad altre 28 persone, per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di prodotti petroliferi immessi nel mercato nazionale in evasione d’imposta, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, falso ideologico, frode in commercio e turbata libertà del commercio. Con lo stesso provvedimento, il gip aveva disposto il sequestro di 25 impianti di distribuzione stradale di carburante tra le province di Catania, Ragusa, Siracusa ed Enna.

Nel 2018, Tirendi è stato poi rinviato a giudizio per avere promosso - da gennaio 2015 a febbraio 2016 a Catania, Mazara del Vallo e Augusta - un’ associazione a delinquere aggravata finalizzata all’evasione dell’Iva sui prodotti petroliferi commercializzati. Il procedimento penale in questione è collegato all’ operazione Dirty Oil che ha portato alla luce un sodalizio internazionale dedito al riciclaggio di gasolio libico illecitamente asportato da una locale raffineria (a 40 chilometri a ovest da Tripoli) e destinato, dopo miscelazione, a essere immesso anche nel mercato italiano come carburante da autotrazione con consistenti frodi all’Iva.

Nello stesso anno, Tirendi è finito ai domiciliari insieme ad altre 42 persone indagate per essersi associati con lo scopo di realizzare frodi in commercio, falsità in sigilli e strumenti di autenticazione e di sottrarre i prodotti petroliferi commerciati al pagamento delle accise e dell’Iva mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture false e la fittizia intestazione di beni .

Dalle indagini sono emersi due ricorrenti sistemi di frode: un primo rappresentato dall’utilizzo di gasolio agricolo (prodotto petrolifero sottoposto a tassazione agevolata perché destinato alle macchine agricole) prelevato da depositi complici attraverso la produzione di falsa documentazione e dirottato per l’autotrazione di veicoli non agricoli. Il secondo sistema riguarda invece carburante per autotrazione, proveniente da raffinerie e depositi commerciali, che veniva commercializzato senza l’applicazione dell’Iva ricorrendo a documentazione di trasporto contraffatta e fatture false in quanto compilate con destinatari diversi da quelli reali. La frode carosello all’Iva si realizzava attraverso la partecipazione - reale e fittizia - di più operatori commerciali che si frapponevano tra gli effettivi venditori e acquirenti con l’esclusivo scopo di capitalizzare il mancato versamento dell’Iva.

I sodalizi criminali sarebbero riusciti a evadere il pagamento dell’imposta attraverso l’intervento di falsi esportatori abituali che emettevano dichiarazioni d’intento non veritiere, che consentivano agli stessi di acquistare da italiani carburante senza l’applicazione dell’Iva per poi rivenderlo (anziché all’estero) nel territorio nazionale a vantaggio di imprese che consapevolmente incassavano, tra i profitti illeciti, l’imposta mai versata. Per questo, il tribunale etneo ha ritenuto Alessandro Tirendi un «soggetto gravato da pericolosità sociale» e che i beni e le attività economiche acquisite dal 2012 al 2018 rappresentino il frutto e il reinvestimento dei proventi delle attività illecite, ininterrottamente commesse avvalendosi anche dell’appoggio di soggetti appartenenti a clan mafiosi etnei.

Il patrimonio imprenditoriale sottoposto a sequestro riguarda, oltre due auto e una moto - diverse attività e complessi aziendali: la ditta individuale Tirendi Alessandro Primo, con sede a Gravina di Catania, attiva dal 2012, per l’attività di trasporti di merci su strada; Tiroil Srl, con sede Catania, attiva dal 2012, esercente il commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti petroliferi e il trasporto su strada di merci. Di questa società Tirendi risulta amministratore e socio unico, dopo avere acquistato dal fratello le quote nel 2014. Ultimo volume d’affari conseguito supera i 25 milioni di euro (anno 2016); Tir. Oil Srl, con sede a Catania, attiva dal 2016 nel commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi senza deposito, è un'impresa amministrata da un « prestanome controllato e diretto» da Tirendi che ha prodotto un volume d’affari (anno 2018) di circa 10 milioni di euro.