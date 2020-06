« Viviamo nella paura . Anche perché l'aggressore abita nel nostro stesso palazzo: per questo abbiamo deciso di partire e lasciare casa per un po’». Mentre Mauro e Roberto (nomi di fantasia) raccontano a MeridioNews la loro storia e la situazione che stanno vivendo in questi ultimi giorni si guardano attorno preoccupati. Il 28enne di Aci Catena che li ha perseguitati e aggrediti per imporre ai due condomini di trasferirsi altrove, da alcuni giorni, si trova agli arresti domiciliari su disposizione del giudice per le indagini preliminari.

«Viviamo nella paura. Anche perché l'aggressore abita nel nostro stesso palazzo: per questo abbiamo deciso di partire e lasciare casa per un po’». Mentre Mauro e Roberto (nomi di fantasia) raccontano a MeridioNews la loro storia e la situazione che stanno vivendo in questi ultimi giorni si guardano attorno preoccupati. Il 28enne di Aci Catena che li ha perseguitati e aggrediti per imporre ai due condomini di trasferirsi altrove, da alcuni giorni, si trova agli arresti domiciliari su disposizione del giudice per le indagini preliminari.

«Non avrebbe altre abitazioni dove andare a scontare i domiciliari», raccontano i due che a convivere con il timore si sono abituati. «Nonostante un primo ammonimento della questura a febbraio, anche durante il lockdown ha continuato», dicono. Tutto è cominciato circa due anni fa, pochissimi giorni dopo il trasferimento della coppia. «In un primo momento - ricorda Mauro - sembrava una persona tranquilla, ma sin da subito ha cominciato a tempestarci di domande: per esempio, ha voluto anche conoscere la disposizione di casa nostra. Poi ha cominciato a disturbarci con rumori assordanti, spostando i mobili in tutta la casa e per tutta la notte, fino a controllarci e perseguitarci».

Nonostante tutto, i due ragazzi hanno provato a intraprendere la via del dialogo per tentare di risolvere la situazione. Il confronto, però, non è servito. Tanto da costringere la coppia a trascorrere qualche notte fuori casa. Un clima insopportabile che non è sfuggito agli altri residenti del palazzo, che hanno provato a riunirsi per cercare di prendere provvedimenti. Intanto, con il passare dei mesi, ai rumori si aggiungono i danni alla macchina di uno dei ragazzi: rigata appositamente e danneggiata con la candeggina. «Facevamo i viaggi del sonno, cioè dormivamo in altri posti per riuscire a stare tranquilli. Praticamente non avevamo più una vita normale - continua Mauro - Nel frattempo lui girava con un lampeggiante sull'auto e ci mostrava un tesserino fingendosi un’autorità». A un certo punto, sono iniziate anche le minacce. «Ci diceva che potevamo parlare con lui solo attraverso il citofono. Se fossimo saliti sul pianerottolo, ci avrebbe ammazzati».

Un crescendo culminato nell'aggressione dello scorso febbraio. Il 28enne, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe aspettato i due davanti alla loro abitazione decidendo di aggredire Roberto con un manganello, colpendolo alle costole e in testa, fino a procurargli un trauma cranico. «Ci sono voluti 55 giorni di convalescenza e, avendo un contratto a tempo determinato, ho pure perso il lavoro», racconta il giovane.

Un episodio che non ha scalfito la solidità della coppia ma che, anzi, ha spinto entrambi a stimolare altre persone che potrebbero trovarsi nella loro stessa situazione. «Invitiamo tutti a denunciare i fenomeni di stalking - conclude Mauro - In molti ci sono stati vicini, ma abbiamo deciso noi di parlare con il nostro avvocato e denunciare. Il nostro sogno - concludono - è tornare a vivere nella casa che abbiamo comprato».