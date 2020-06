Tre appartamenti a Catania, un bar con tutti i beni aziendali e disponibilità finanziarie. Un valore complessivo di circa 335mila euro è stato sequestrato dai finanzieri di Catania a Gioacchino Massimiliano Intravaia e a sua moglie Concetta Simona Mazzei. Lui è affiliato di spicco di cosa nostra etnea con il clan Mazzei (Carcagnusi); lei è la figlia dello storico capoclan Santo Mazzei e sorella, quindi, di Sebastiano Mazzei detto Nuccio.

Le indagini condotte dai militari della compagnia di Catania hanno evidenziato che i coniugi, dal 2000 al 2016, non avrebbero avuto entrate reddituali sufficienti a giustificare le spese correnti e l’acquisto dei beni sottoposti oggi a sequestro. La conclusione degli inquirenti è che quel patrimonio sia stato acquisito con denaro ottenuto tramite le attività criminali di Intravaia.

Oltre alle frequentazioni con importanti pregiudicati, Intravaia è stato coinvolto in diverse vicende giudiziarie. Nel 2014 è stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per la sua partecipazione (fino al 2012) all’associazione mafiosa dei Carcagnusi e per l’ipotesi di intestazione fittizia di beni. L’ipotesi associativa è stata validata dal giudizio del tribunale del Riesame poi seguito da una condanna, non ancora definitiva, a undici anni di reclusione.

Nel 2015, a Intravaia arriva un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere per la sua affiliazione al clan di Santo Mazzei (dall’aprile del 2014 al gennaio del 2015) e per un’ipotesi di intestazione fittizia di beni. Per questi reati è stato rinviato a giudizio. Da questi episodi sarebbe anche emerso il suo legame con affiliati di spicco della consorteria mafiosa. Non solo rapporti di parentela con i reggenti del clan ma anche il suo ruolo al fianco di Santo Mazzei nella gestione del gruppo mafioso.

Intravia, infatti, avrebbe sostituito il suocero durante i periodi di carcerazione occupandosi del traffico di stupefacenti, partecipando a riunioni riservate in cui si discuteva della sussistenza e del consolidamento della compagine criminosa: dalla gestione della cassa del clan alle punizioni per gli affiliati ritenuti colpevoli di qualche mancanza nei confronti del clan. Intravaia avrebbe dimostrato anche capacità di sapere interagire con esponenti di altri sodalizi per la cura di affari comuni.

Le indagini hanno consentito di accertare la sua affiliazione mafiosa a partire dal 2000 e la sua «pericolosità sociale qualificata». Il tribunale etneo ha ritenuto che i beni e le attività economiche acquisite dal 2000 al 2016 rappresentano il frutto e il reinvestimento dei proventi delle attività illecite ininterrottamente commesse avvalendosi dell’appoggio anche di soggetti appartenenti a clan mafiosi etnei. Gli accertamenti patrimoniali hanno permesso di tracciare il profilo dei coniugi e di ricostruire il quadro patrimoniale a loro riconducibile, individuandone gli asset illecitamente accumulati con risorse finanziarie di provenienza illecita.