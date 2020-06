Nuovo sequestro di tonno rosso in provincia di Catania. La guardia di finanza, dopo il ritrovamento dei giorni scorsi di due esemplari del peso complessivo di quattro quintali a bordo di un furgone, vicino al faro Biscari, ne ha sequestrato sei nella zona di Acitrezza.

Il peso complessivo del pesce sequestrato stavolta superava abbondantemente la tonnellata. Il conducente che si trovava a bordo del mezzo non ha ha saputo fornire la documentazione prevista per certificare la provenienza del prodotto.

La pesca del tonno rosso - specie in estinzione - è regolata da un sistema di quote. Tutti gli esemplari sequestrati sono stati giudicati non idonei al consumo umano e per questo distrutti.