Spacciava droga comodamente davanti la sua casa di via Cifali. In manette è finito il 23enne Michael Furnò, accusato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. A concludere l'operazione i carabinieri della compagnia di Fontanarossa. I militari hanno osservato il pusher riuscendo a intervenire mentre vendeva due dosi di cocaina a due giovani, arrivati da Trecastagni e Pedara, entrambi segnalati alla prefettura come assuntori.

Bloccato e sottoposto a perquisizione domiciliare il 23enne è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, tre grammi di crack e duemila euro in contanti, somma ritenuta il provento dell'attività di spaccio. A casa Furnò aveva anche il classico materiale per confezionare le dosi. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre l'arrestato attenderà l'udienza di convalida per i domiciliari.