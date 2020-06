È il 31enne Pietro Musarra l'uomo che il 5 marzo scorso avrebbe tentato di portare a termine una rapina all'interno di un garage di via Caltanissetta, a Paternò. Vittima designata un venditore ambulante di 44 anni, che in quel momento si stava recando a Mascalucia per il tradizionale mercato rionale. Colpito, quest'ultimo, da una coltellata al mento dopo avere reagito al tentativo di rapina.

Musarra, stando alla ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Paternò, si era dileguato grazie all'intervento della moglie della vittima. Anche lei rimasta ferita dopo essere stata strattonata.

Nel corso delle indagini il venditore ambulante aveva dichiarato d’avere quasi con certezza riconosciuto il suo aggressore, che tra l’altro vanta specifici precedenti penali. A tradire Musarra è stato il timbro di voce, lo stesso di un ex dipendente, 15 anni prima, della vittima. Al termine dell'indagine il rapinatore è finito agli arresti domiciliari.