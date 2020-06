Tre mezzi parcheggiati all’interno dell’area perimetrale di un condominio di via Canonico Bascetta , all'angolo con via Bruno Buozzi , sono andati distrutti a seguito di un incendio divampato poco prima delle 2 di questa notte ad Adrano . Tra le macchine coinvolte c'è anche quella di Fabio Mancuso , ex sindaco della cittadina etnea con due mandati da deputato regionale all'Assemblea siciliana.

Tre mezzi parcheggiati all’interno dell’area perimetrale di un condominio di via Canonico Bascetta, all'angolo con via Bruno Buozzi, sono andati distrutti a seguito di un incendio divampato poco prima delle 2 di questa notte ad Adrano. Tra le macchine coinvolte c'è anche quella di Fabio Mancuso, ex sindaco della cittadina etnea con due mandati da deputato regionale all'Assemblea siciliana.

Le fiamme hanno divorato una Hyundai Tucson, una Ford Fiesta e una Bmw 320. Una delle tre auto incendiate, la Tucson, è di proprietà proprio di Mancuso. Le fiamme sarebbero partite, da quanto accertato dai vigili del fuoco del distaccamento di Adrano intervenuti sul luogo dell'incendio, dall'auto dell’ex primo cittadino adranita per poi estendersi alle altre in sosta accanto alla Hyundai.

Ad allertare i pompieri i residenti del condominio preoccupati per le fiamme che si stavano estendendo rapidamente. Le operazioni di spegnimento e di bonifica si sono concluse poco dopo le 6 del mattino; sul posto anche gli agenti di polizia del locale commissariato, i quali hanno avviato prontamente le indagini.

Non è stato possibile accertare la natura del rogo, anche la pista dolosa sembra la più probabile. Ultimamente l’ex sindaco Mancuso aveva rilasciato una intervista alla locale emittente televisiva TVA in merito alla questione rifiuti in città. La polizia al momento, secondo quanto appreso da MeridioNews, non tralascia alcuna ipotesi. Al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza presenti in zona. Le tre auto sono state poste sotto sequestro. Fabio Mancuso non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.