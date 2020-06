Ancora incidenti sulle strade del Catanese, quattro nelle ultime 24 ore, con altrettanti feriti, tutti in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il primo sinistro si è verificato ieri sera, poco dopo le 20 sulla tangenziale di Catania in direzione Messina, nei pressi dello svincolo di San Giorgio. Coinvolto un motociclista sui 30 anni . Da quanto ricostruito dalla Polstrada di Catania intervenuti sul luogo dell’incidente, il sinistro sarebbe stato provocato da uno scontro tra due autovetture e ferme su una delle due carreggiate. Il ferito alla guida di una moto di grossa cilindrata non avrebbe fatto in tempo a evitare l’impatto con i due mezzi fermi in strada. Uno scontro piuttosto violento con il centauro sbalzato sul tetto di una delle due automobili dall'impatto. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto oltre alla Polstrada anche personale medico del 118. L’uomo ha riportato un trauma cranico, fratture nasali, ferite lacero contuse al viso e al tronco e la frattura di un braccio. Il traffico lungo la tangenziale per ore ha subito dei rallentamenti.

Ancora incidenti sulle strade del Catanese, quattro nelle ultime 24 ore, con altrettanti feriti, tutti in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il primo sinistro si è verificato ieri sera, poco dopo le 20 sulla tangenziale di Catania in direzione Messina, nei pressi dello svincolo di San Giorgio. Coinvolto un motociclista sui 30 anni. Da quanto ricostruito dalla Polstrada di Catania intervenuti sul luogo dell’incidente, il sinistro sarebbe stato provocato da uno scontro tra due autovetture e ferme su una delle due carreggiate. Il ferito alla guida di una moto di grossa cilindrata non avrebbe fatto in tempo a evitare l’impatto con i due mezzi fermi in strada. Uno scontro piuttosto violento con il centauro sbalzato sul tetto di una delle due automobili dall'impatto. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto oltre alla Polstrada anche personale medico del 118. L’uomo ha riportato un trauma cranico, fratture nasali, ferite lacero contuse al viso e al tronco e la frattura di un braccio. Il traffico lungo la tangenziale per ore ha subito dei rallentamenti.

Il secondo sinistro risale a questa notte, poco dopo le 2.20, sulla SS114 in territorio di Acireale. Per cause in fase di accertamento un 22enne di Giarre alla guida di una Ford Focus, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro uno dei muri della Statale. Necessario l’intervento oltre che dei carabinieri e del personale del 118, anche i vigili del fuoco del distaccamento acese, che hanno estratto il giovane privo di sensi dall’abitacolo dell’autovettura. Portato al Cannizzaro in codice rosso, il 22enne non è in pericolo di vita.

Altro incidente questa mattina poco dopo le 10 lungo viale Kennedy a Catania: si tratta di un tamponamento tra due autovetture. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, questa volta partiti dal comando provinciale etneo, che hanno tirato fuori da uno dei mezzi coinvolti nel sinistro una giovane donna rimasta incastrata tra le maniere contorte dell’auto. La donna è stata condotta in uno degli ospedali del capoluogo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico lungo viale Kennedy ha subito dei rallentamenti.

Infine, intorno alle 13.30 in via IV novembre ad Aci Catena, una Ford Fiesta, nel tentativo di uscire da una strada secondaria a senso vietato, ha travolto un ventenne sul motorino che scendeva dalla via principale. A seguito della collisione, il ragazzo è sbalzato in avanti, battendo violentemente sull'asfalto. Adesso è stato trasportato all'ospedale Santa Marta e santa Venera di Acireale con lesioni al femore. La Ford Fiesta ha riportato dei danni, ma l'automobilista è rimasto illeso. Dopo l'incidente, moltissimi curiosi si sono riversati sul posto, finendo per occupare la strada per qualche minuto. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e una volante dei vigili urbani per i consueti rilevamenti.