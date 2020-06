Un'area con «innata vocazione al parcheggio». Che, tradotto dal linguaggio burocratico, spesso e volentieri è la cartina al tornasole della sosta selvaggia. Si tratta di una porzione di piazza Borgo, nei pressi della chiesa del Santissimo Sacramento. Da sempre un parcheggio all'aperto disordinato, con automobili disseminate davunque, marciapiedi compresi. Il Comune di Catania adesso però vuole correre ai ripari, mettendo nero su bianco un nuovo piano viario per regolamentare la circolazione nella zona.

I dettagli sono contenuti in una determina dirigenziale della direzione Lavori pubblici, infrastrutture e mobilità. Un documento, firmato dal direttore Salvatore Marra, che è stato redatto dopo i lavori della commissione consiliare alla Viabilità. «L'area in questione - si legge - dotata di spartitraffico centrale, presenta dinnanzi a essa edifici e attività commerciali tali da rendere imprescindibile la disciplina sia dei sensi viari che dei criteri di sosta».

Nell'area compresa tra i civici 13 e 4 si potrà circolare in auto soltanto in senso orario. Dal civico 13 al numero 11 inoltre non sarà consentita la sosta. Si potrà invece parcheggiare, all'interno dei perimetri segnati dalle strisce blu, nel resto dello spazio ma con precise disposizioni. Nove posteggi a ridossi dei due marciapiedi. Stesso numero di stalli a ridosso del piccolo spartitraffico centrale, spesso e volentieri occupato da mezzi e furgoni. Stando alla mappa allegata alla delibera ci sarà anche una porzione segnata in giallo per il carico e scarico merci. L'area a pagamento sarà gestita dagli addetti della società partecipata Sostare con la fasce orario 8.30-13.30 e 15.30-20.30.