Individuati e arrestati dopo un lungo pedinamento. Nel mirino dei carabinieri della compagnia di Fontanarossa sono finiti il 37enne Massimiliano Di Giorgio e il collega Stefano Deodati. Entrambi accusati di furto aggravato in concorso. Nel mirino dei due una grossa quantità di posta non ancora smistata ai destinatari. Il colpo è avvenuto la notte scorsa all'interno del centro di smistamento di Poste italiane dia via Enzo Ferrari, alla zona industriale di Catania.

I militari hanno individuato la coppia di malviventi a bordo di una Mercedes Classe A, intenti a percorrere viale Kennedy, dopo avere lasciato una nota struttura ricettiva. Seguendo la macchina i carabinieri hanno assistito al colpo praticamente in diretta. Un uomo è sceso dalla macchine e, dopo avere forzato la porta d'ingresso, è entrato all'interno del centro di smistamento. Poco dopo usciva dalla struttura con un borsone nero.

Il pedinamento dei carabinieri, con il supporto di altre pattuglie, si è concluso nei pressi dell'albergo in cui Deodanti e Di Giorgio stavano rientrando. La refurtiva è stata sequestrata, mentre sono in corso degli approfondimenti investigativi per meglio comprendere le motivazioni del fatto.