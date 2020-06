Aveva allestito una vera e propria piantagione di marijuana all'interno di un seminterrato nel quartiere San Cristoforo. Salvatore Di Maggio, classe 1975, è stato arrestato dagli agenti del reparto Volanti della polizia e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti sono arrivati a Di maggio dopo avere notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di una stradina poco illuminata. Due persone in particolare avrebbero accelerato il passo alla vista dei poliziotti. Nella zona, secondo quanto comunicato alla stampa, le forze dell'ordine sono stati attratti dal forte odore di marijuana proveniente, a quanto pare, da un portoncino con accesso a un cortile. Discesa la rampa di scale gli agenti sono arrivati al seminterrato trasformato in serra.

All'interno circa 1200 piante e un sofisticato impianto di illuminazione e areazione appositamente studiato per favorire la coltivazione della cannabis. L'immobile, secondo quanto trapelato in queste ore, era stato dato in affitto dal proprietario - ignaro di tutto - a Di Maggio. Quest'ultimo aveva anche eretto due pareti di protezione della serra domestica. Stando alle indagini della polizia quella sequestrata è la più grande coltivazione di marijuana mai scoperta all'interno del centro storico di Catania. Sul mercato il valore sarebbe stato di quasi un milione di euro. L'uomo è finito agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.