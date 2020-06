Proseguono i sequestri di tonno rosso a Catania. Il ritrovamento più curioso è avvenuto, pochi giorni fa, nel porticciolo di Ognina. I finanzieri si sono accorti della presenza di un esemplare di 130 chili avvolto in una coperta . Il tonno era stato nascosto sotto un vecchio furgone fermo nel parcheggio.

Proseguono i sequestri di tonno rosso a Catania. Il ritrovamento più curioso è avvenuto, pochi giorni fa, nel porticciolo di Ognina. I finanzieri si sono accorti della presenza di un esemplare di 130 chili avvolto in una coperta. Il tonno era stato nascosto sotto un vecchio furgone fermo nel parcheggio.

Ieri, invece, i finanzieri della sezione operativa navale hanno sequestrato un altro esemplare di dimensioni simili al Maas, i mercati agro-alimentari Sicilia. Il pesce suddiviso già in tranci era posizionato su un carrello apparentemente abbondanato. In entrambi i casi si è proceduto all'invio in discarica. Nelle ultime settimane nel capoluogo etneo sono state sequestrate oltre due tonnellate di tonno.