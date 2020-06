Da oggi aperta al pubblico la spiaggia libera n°3

Ha aperto i battenti stamattina alle ore 8 la spiaggia libera comunale n° 3, completamente riorganizzata per i distanziamenti anti Covid-19 e con numerose avvertenze per i bagnanti, che all’ingresso vengono tutti registrati.

La spiaggia libera con il coordinamento dell’assessore al Mare Michele Cristaldi è stata stata anche ripulita e attrezzata dei servizi necessari per accogliere i cittadini che vogliono usufruirne senza costi.

«Abbiamo mantenuto gli impegni assunti nonostante le parecchie difficoltà organizzative dovute alle limitazioni anti contagio a cui dobbiamo sottostare - hanno spiegato il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore Michele Cristaldi - di aprire per tempo gli spazi comunali a cominciare da questa ampia spiaggia che si trova in fondo al viale Kennedy. A metà settimana sarà la volta della spiaggia libera n° 2 che sarà attrezzata anche per accogliere gli amici a quattro zampe e infine aprirà la spiaggia libera n° 1».

(Fonte: ufficio stampa Comune di Catania)