Una barca è colata a picco e un'altra è finita sugli scogli, questo pomeriggio, nell'area antistante piazza Europa. La chiamata alla Capitaneria è arrivata poco prima delle 17. Gli incidenti sono avvenuti nella scogliera vicino al porto Rossi.

Sul posto oltre alla guardia costiera anche i vigili del fuoco. Stando alla prima ricostruzione, sulla barca che è finita sugli scogli c'erano tre persone che si sono allontanate via terra.

Per quanto riguarda, invece, la seconda imbarcazione in mare sono arrivati gli uomini del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, la sezione navale e una squadra del comando provinciale. Non ci sono segnalazioni di dispersi. Il recupero delle imbarcazioni è previsto per domani.