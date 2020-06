Motorini strombazzanti, urla motivazionali di diverse persone, qualche osservatore ai margini della strada sul marciapiede o in piedi sul muretto che separa la carreggiata dalla campagna. Soggetti di diversi video che da questa mattina sono stati pubblicati su una decina di profili Instagram di giovani catanesi sono, però, fantini, calessi e cavalli. Protagonisti di una corsa clandestina che, stando a quanto ricostruito da MeridioNews sarebbe avvenuta stamattina - e durata fino alle 7.30 circa - in via Madonna del Divino Amore, alle spalle del cimitero monumentale di Catania.