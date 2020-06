Durante il fine settimana la polizia municipale ha effettuato diversi servizi di controllo tra i locali del centro storico per verificare il rispetto dell’ordinanza del sindaco Salvo Pogliese che impone, tra i vari obblighi, la cessazione delle esecuzioni musicali a mezzanotte e la chiusura dell’attività alle 2 . Accertato che sei esercizi commerciali del centro storico - in via Teatro Massimo, via Gemmellaro, via Landolina, via Auteri, piazza Giovanni XXIII e via Coppola - risultavano aperti e in pieno esercizio ben oltre l’orario consentito, alcuni addirittura dopo le 4 del mattino. Ai sei esercenti è stata applicata sia la multa di 400 euro e sia la sanzione accessoria della chiusura immediata dell’attività per cinque giorni .

E ancora, sempre nel fine settimana, in esecuzione delle direttive di contrasto all'abusivismo tre operatori commerciali sono stati sanzionati in via Segantini, via Vittorio Emanuele e via Gemmellaro, per avere occupato il suolo pubblico in assenza di autorizzazione amministrativa. Altrettanta sorte è toccata a due chioschi mobili in piazza Europa – uno dei quali è stato sanzionato per ben due volte nella stessa giornata di sabato – per avere occupato abusivamente il suolo pubblico e avere trasformato la loro autorizzazione itinerante in permesso a posto fisso. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 5000 euro.