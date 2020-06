Filippo Sambataro torna a essere presidente del consiglio comunale di Paternò. A darne comunicazione il segretario generale del comune paternese Giuseppe Bartorilla, il quale, nelle scorse ore, ha inviato una nota, oltre che alla prefettura di Catania, anche ai consiglieri comunali paternesi, attraverso la quale li informa che una volta venuta meno l’esigenza della custodia cautelare Sambataro può riprendere il proprio posto nel senato cittadino.

Sulla posizione dell'uomo, arrestato nell'operazione Esculapio, una settimana fa si era pronunciato il Riesame. Sambataro resta indagato nell'inchiesta sui falsi invalidi. «Ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del decreto legislativo nr 235 del 2012 - si legge nella nota inviata dal segretario generale Bartorilla - si prende atto della cessazione automatica degli effetti giuridici della sospensione dalla carica di consigliere e presidente del consiglio comunale del Comune di Paternò». Con il rientro di Sambataro, decade il consigliere comunale supplente Nino Valore. Valore, appena insediatosi, si era detto lontano dalla maggioranza che sosteneva il sindaco Nino Naso. Probabile che la seduta civica convocata per domani sera, chiamata a trattare l’elezione del presidente del consiglio supplente, possa non tenersi.

Nell’inchiesta Esculapio la procura ha accertato che i pazienti, che avrebbero dovuto sottoporsi all’esame delle competenti commissioni mediche, chiamate a esprimersi nel concedere la pensione di invalidità o l’accompagnamento, sarebbero stati istruiti dai medici affinché in sede di valutazione accentuassero, in maniera fraudolenta, le loro patologie inducendo in errore prima la commissione medica dell’Asp di Catania e poi la commissione sanitaria dell’Inps.