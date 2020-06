Più di cinque chili di marijuana in un sacco nero. È quanto hanno sequestrato i carabinieri della compagnia di Giarre che hanno arrestato in flagranza il 37enne Davide Arcidiacono , il 26enne Giuseppe Mammino e la 31enne Alfina Torrisi - tutti di Acireale - perché ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio .

Più di cinque chili di marijuana in un sacco nero. È quanto hanno sequestrato i carabinieri della compagnia di Giarre che hanno arrestato in flagranza il 37enne Davide Arcidiacono, il 26enne Giuseppe Mammino e la 31enne Alfina Torrisi - tutti di Acireale - perché ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Davide Arcidiacono Giuseppe Mammino Alfina Torrisi

Durante un servizio di pattugliamento a Riposto, nella zona di via Strada, i militari hanno visto due Smart For Two procedere accodate a forte velocità. Entrambe le auto si sono fermate in corrispondenza dell’ingresso di un palazzo. Arcidiacono, che era alla guida di una delle due auto su cui viaggiava anche Torrisi, è sceso dal mezzo e ha fatto un sopralluogo del cortile.

Avvicinatosi all'auto guidata da Mammino, ha estratto dal bagagliaio una grossa busta in plastica di colore nero. Dalla perquisizione dei carabinieri è emerso che nel sacco c'erano cinque buste termosaldate con dentro 5,210 chili di marijuana. Nessuno dei tre ha saputo dare spiegazioni sulla droga ritrovata. Tutti sono stati portati nel carcere catanese di piazza Lanza.