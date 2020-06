Mercoledì 24 giugno festeggiamo la riapertura dell' Arena Argentina con una serata evento di sottoscrizione aperta a tutte e tutti coloro che vorranno sostenerci. Alle ore 21 proietteremo il capolavoro di Ettore Scola Splendor , con gli indimenticabili Marcello Mastroianni e Massimo Troisi , film scelto perché celebra l'amore per la sala cinematografica come luogo irrinunciabile della visione, in special modo dopo i lunghi mesi di chiusura dovuti all'emergenza Covid 19.

Ci ritroveremo così in un abbraccio cinematografico con un'iniziativa suggeritaci dalla nostra community virtuale su Facebook, un luogo di scambio e interazione con le cinefile e i cinefili di questa città che coltiviamo dall'inizio del lockdown. Il biglietto di sottoscrizione avrà un costo di 10 euro e comprenderà per tutti i presenti un piccolo omaggio di ringraziamento.

Il film Splendor, 1989, scritto e diretto da Ettore Scola, con Marcello Mastroianni e Massimo Troisi. In concorso al 42o Festival di Cannes. La storia di un cinema di provincia. Nasce negli anni Trenta e muore (forse) all'inizio degli anni Ottanta. Le sue vicende corrono insieme a quelle del maturo gestore, della cassiera procace, del proiezionista maniaco dei film. Il film diretto da uno Scola in buona (se non eccezionale) forma si conclude con un commosso (e diciamo pure commovente) appello di lunga vita al cinema.

(Fonte: comunicato stampa Arena Argentina)