La fretta di rientrare a casa dopo la prima domenica di mare e l'impazienza di rispettare la fila sono costate multe a 49 guidatori. I controlli sono stati effettuati lo scorso fine settimana ai caselli autostradali di San Gregorio, sull'A18 Messina-Catania.

La polizia ha monitorato quanti, pur non avendo il Telepass, ne sfruttavano la corsia riservata agli abbonati per sorpassare chi invece faceva la fila per il pagamento in contanti del pedaggio. L'escamotage prevedeva il rientro nella corsia corretta soltanto in prossimità del casello.

Un comportamento che, oltre a creare tensioni con i conducenti superati, comporterà per i responsabili la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti dalla patente.