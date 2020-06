È di due feriti il bilancio di un incidente stradale registratosi questa mattina sulla strada statale 121, all’altezza del centro commerciale Etnapolis di contrada Valcorrente. Un sinistro che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche, considerato che uno dei mezzi coinvolti, una Skoda Octavia , è letteralmente volato, per cause ancora in fase di accertamento, fuori dalla sede stradale. Cappottando e finendo in un canalone di scolo che si trova nell'area perimetrale del centro commerciale, ai margini della statale lungo la carreggiata che conduce in direzione Paternò.

Alla base dell’incidente avvenuto poco prima delle 10.30, potrebbe esserci un tamponamento, in cui sono rimaste coinvolte una Peugeot e una Audi. Immediati i soccorsi: sul posto uomini del 115 del distaccamento di Paternò, che hanno messo in sicurezza i mezzi, e agenti della polizia municipale di Belpasso. I due occupanti della Skoda, un bambino di cinque anni e il padre poco più che trentenne sono stati condotti con l’ambulanza all’ospedale Cannizzaro di Catania per le cure del caso .

Entrambi non avrebbero riportato ferite rilevanti. Traffico a rilento per ore lungo l'arteria nel tratto compreso tra gli svincoli Valcorrente e Giaconia. Proprio in questi giorni il nodo sicurezza di questa strada, insieme alla statale 284, è tornato sul tavolo di prefettura, polizia stradale e Comuni.