In meno di 48 ore il distaccamento dei vigili del fuoco di Adrano è rimasto chiuso per mancanza di personale. La squadra dei pompieri che doveva operare dalle 20 di sabato alle 8 di domenica, considerata l’assenza di due unità (una squadra è composta da cinque elementi) e non essendoci all'interno del comando provinciale altri rimpiazzi, non era operativa: da qui la decisione di chiudere il distaccamento per quel turno di lavoro. Da premettere che lo stesso problema si è presentato con la stessa squadra di vigili del fuoco per il turno di venerdì che andava dalle 8 alle 20. A coprire la mancata operatività dei pompieri di Adrano i colleghi del distaccamento di Paternò e i vigili del fuoco volontari di Maletto.