Nulla è cambiato. Il box destinato alle ambulanze, alle spalle del Pronto soccorso dell'ospedale Policlinico, continua a essere un parcheggio privato per le automobili. La scorsa settimana la questione riguardante l'utilizzo era finita pure al centro di una specifica lettera inviata dall'Associazione italiana autisti soccorritori alla direzione del nosocomio e all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. «Per il momento non abbiamo ricevuto nessuna risposta», sottolinea a MeridioNews il presidente dell'associazione Stefano Casablanca.

L'area dispone di una copertura in plexiglas e di due lavandini con acqua corrente oltre ad alcuni punti luce, ed è stata pensata per consentire ai mezzi di soccorso di essere sanificati. Una procedura fondamentale durante la pandemia legata al diffondersi del Covid-19 ma che è obbligatoria anche durante le operazioni ordinarie di soccorso. Non potendo accedere al box, che non sarebbe mai realmente entrato in funzione, gli operatori sono costretti a pulire i mezzi in una zona attigua, con tempi che si allungano notevolmente. «Abbiamo chiesto che il punto venga dotato di un sanificatore - continua Casablanca - e di un armadietto per custodire il materiale per la pulizia»

«L’Azienda sta provvedendo affinché l’area venga al più presto resa fruibile per la sanificazione dei mezzi di soccorso - fanno sapere a MeridioNews dal Policlinico - Gli uffici coinvolti si stanno già adoperando». Non ci sono tempi certi ma l'annunciato cambiamento dovrebbe avvenire a stretto giro. Al momento nell'azienda ospedaliera i parcheggi a disposizione di utenti e personale sono quasi duemila con la vigilanza in mano alla società cooperativa Eco-Tourist, costituita nel 1990 e con sede a Catania.