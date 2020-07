Gravissimo incidente stradale in viale Artale Aragona nel lungomare di Catania all'altezza di piazza Nettuno. Un sinistro in cui è rimasto ferito in modo serio uno scooterista di 47 anni il quale, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Punto con a bordo un ultraottantenne.

A quanto sembra, da una prima ricostruzione, il conducente della Punto stava effettuando una inversione a U in un tratto di strada dove non sarebbe consentita: sulla corsia opposta arriva lo scooter il cui guidatore non è riuscito a evitare l’impatto con la Punto. Scontro piuttosto violento con lo scooterista finito sull’asfalto. Scattati i soccorsi l’uomo è stato trasportato, dopo le prime cure del caso in loco, dal personal medico del 118 al Cannizzaro di Catania.

Le sue condizioni ieri sera erano piuttosto serie. Si attendono, questa mattina, dai medici delle informazioni sullo stato di salute del ferito. Trasportato all'ospedale di Acireale l’anziano le sue condizioni non sarebbero gravi. A intervenire per i rilievi del caso la locale polizia municipale. Il traffico è stato rallentato per ore.