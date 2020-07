Incendi nel pomeriggio a Biancavilla . Due roghi sono divampati e hanno richiesto l'intervento delle squadre di vigili del fuoco dai distaccamenti di Paternò e Adrano. Ad andare a fuoco è stato l'area a ridosso di una ditta che costruisce imballaggi in plastica in via della Montagna . Le fiamme sono partite da un'area incolta.

Incendi nel pomeriggio a Biancavilla. Due roghi sono divampati e hanno richiesto l'intervento delle squadre di vigili del fuoco dai distaccamenti di Paternò e Adrano. Ad andare a fuoco è stato l'area a ridosso di una ditta che costruisce imballaggi in plastica in via della Montagna. Le fiamme sono partite da un'area incolta.

In via Solaris, invece, l'incendio divampato sempre da una zona incolta si è propagato minacciando alcune abitazioni. A chiedere aiuto sono stati i residenti. Sul posto è arrivata anche un'autobotte della Protezione civile di Adrano. L'intervento si è concluso intorno alle 17.15. Le abitazioni non sono state evacuate.