Una limousine bianca in piazza Duomo a Catania per festeggiare il 18esimo compleanno di una giovane di Lentini. La foto di qualche sera fa, che immortalava l'auto di lusso ferma in un angolo della piazza che rientra tra le aree pedonali di Catania , ha fatto il giro del web. Adesso, dall'analisi della immagini delle telecamere di videosorveglianza , la polizia municipale è riuscita a individuare il proprietario della Lincoln Town car limousine che è stato multato .

Una limousine bianca in piazza Duomo a Catania per festeggiare il 18esimo compleanno di una giovane di Lentini. La foto di qualche sera fa, che immortalava l'auto di lusso ferma in un angolo della piazza che rientra tra le aree pedonali di Catania, ha fatto il giro del web. Adesso, dall'analisi della immagini delle telecamere di videosorveglianza, la polizia municipale è riuscita a individuare il proprietario della Lincoln Town car limousine che è stato multato.

Dopo avere percorso la corsia preferenziale di via Vittorio Emanuele, intorno alle 20.30, la macchina è arrivata in piazza Duomo dove è rimasta in sosta per diversi minuti. Dalle indagini, volute dal sindaco Salvo Pogliese e dall'assessore Alessandro Porto e disposte dal comandante della polizia municipale Stefano Sorbino, è stata accertata la dinamica dei fatti ed è stato rintracciato il responsabile delle infrazioni. La limousine appartiene a una società di autonoleggio di Lentini ed è stata utilizzata per la festa dei 18 anni di una ragazza lentinese.