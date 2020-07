Nove persone arrestate perché ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre cento i carabinieri del comando provinciale di Catania che, su delega della procura di Caltagirone, stanno eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nelle province di Catania e Trapani.

Nove persone arrestate perché ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre cento i carabinieri del comando provinciale di Catania che, su delega della procura di Caltagirone, stanno eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nelle province di Catania e Trapani.

Le indagini dell'operazione - che è stata denominata Minosse per la via in cui sarebbe stata più florida l'attività di spaccio a Caltagirone - hanno consentito di disarticolare la rete di pusher che avrebbe agito in diverse piazze di spaccio, soprattutto a Caltagirone. In particolare, uno dei luoghi prescelti sarebbe stato nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico.